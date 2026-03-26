أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.

وأشارت في بيان عبر منصة «تيلجرام» قبل قليل، إلى استهداف المقاومة لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، عند الساعة 16:05 اليوم الخميس، منها مستوطنة نهاريّا للمرّة الثانية، وذلك برشقة صاروخيّة.

وأضافت أن المقاومة عاودت استهدفت «نهاريّا» للمرة الثالثة عند الساعة 16:25 برشقة صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في محيط بلدية مدينة الخيام الحدودية بصلية صاروخية عند الساعة 03:00.

ولفت إلى استهدف مجاهدي المُقاومة عند الساعة 16:40 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الجامع في بلدة الناقورة الحدوديّة برشقة صاروخيّة.

ولفت إلى خوض عناصر المقاومة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من «المسافة صفر» مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام عند الساعة 05:00 ، مشيرا إلى أنها أسفرت تحقيق إصابات مؤكدة.

كما أعلن عن استهداف دبابة «ميركافا» في بلدة القنطرة عند الساعة 12:30 ظهرا باستخدام «محلقة انقضاضية»، محققة إصابة مؤكدة في الآلية.

ونوه إلى إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل اليوم، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ التي وُجهت نحو القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي أعلنت عن وقوع قتيل و25 إصابة جراء سقوط صاروخ تابع للمقاومة في مستوطنة نهاريا.