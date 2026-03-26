أعلنت الخارجية اللبنانية، الخميس، رفضها المطلق لاستخدام أراضي لبنان أو أيّ من مواطنيه للإساءة لأمن الكويت غداة إعلان الأخيرة عن ضبط شبكة ثالثة مرتبطة بحزب الله، "تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال"، فيما نفى الأخير أي وجود له في الكويت.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها تدين "المخطّط الإرهابي الذي أعلنتْ عنه دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 25 مارس الجاري، والذي كان يستهدف المسّ بسيادتها وأمنها".

وأضافت أنها إذ "تشدد على رفضها المطلق لاستخدام أراضي لبنان أو أيّ من مواطنيه للإساءة لأمن الكويت، فإنّها تؤكّد استعداد السلطات اللبنانيّة للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين".

ومساء اليوم، نفى حزب الله اللبناني، مجددا، أي وجود له في الكويت غداة الإعلان عن ضبط شبكة ثالثة مرتبطة بالحزب "تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال".

وقال في بيان نشره عبر حسابه على منصة "تلجرام": "يجدد حزب الله، وللمرة الثالثة، نفيه المطلق للاتهامات والافتراءات الصادرة بحقه" من السلطات الكويتية.

وأضاف أن تلك "الادعاءات الملفقة بعيدة كل البعد عن الواقع وعارية تماما عن الصحة، وأنه لا وجود لحزب الله، داخل دولة الكويت أو أي دولة أخرى".

بدوره، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، حرص بلاده على حماية العلاقة التاريخية مع الكويت، وأن اللبنانيين في الخليج يحترمون القوانين المحلية.

وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة اعتيادية للحكومة ببيروت، قال مرقص، إنه تم التواصل مع رئيس وزراء الكويت (أحمد عبد الله الأحمد الصباح) للتعبير عن استنكار لبنان وتضامنه مع الكويت.

وأوضح أن المجلس ناقش، خلال الجلسة، "تهديدات إسرائيل المتكررة بالسيطرة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستهداف البنية التحتية، بما في ذلك تفجير معظم الجسور، وهدم المنازل، وهجر السكان".

وأكّد مرقص، أن الحكومة اللبنانية ستتقدم بشكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي، كما سيجري رئيس الحكومة تواصلًا مباشرًا مع أمين عام الأمم المتحدة بهذا الشأن.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إحباط "مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات اغتيال"، وضبط ورصد شبكة مكونة من 19 شخصا، قالت إنهم مرتبطون بـ"حزب الله"، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 10 أيام.

وفي 2 مارس الجاري، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، حظر أنشطة "حزب الله" الأمنية والعسكرية وحصر عمله في الإطار السياسي، وطلب من الجيش تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني.

ويعد "حزب الله" أحد حلفاء إيران في المنطقة، ويتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في لبنان.

وتهاجم إيران الكويت وعدة دول عربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها في 28 فبراير الماضي.

وتقول طهران إنها تهاجم "قواعد ومصالح أمريكية" في هذه الدول، كرد على الهجمات التي تستهدفها، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.