الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات في شأن رصد الوزارة لأي تسربات إشعاعية في الكويت، مبينا أن ما ينشر في هذا الشأن عار تماما عن الصحة، ولا يستند إلى أي بيانات أو مؤشرات صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

وأوضح السند في بيان صحفي اليوم الخميس أن منظومات الرصد والمتابعة المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة، تعمل على مدار الساعة وفق منظومة وطنية دقيقة ومتكاملة، وتشمل مراقبة مياه البحر، والمياه العذبة وعوالق الهواء، إلى جانب محطات الرصد الإشعاعي المنتشرة في عدد من المواقع، وذلك ضمن إطار رقابي وفني مستمر يهدف إلى التحقق من سلامة المؤشرات البيئية والإشعاعية بصورة دورية ومنهجية.

وأشار إلى أن جميع القراءات المسجلة حتى تاريخه، تقع ضمن الحدود القاعدية الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات إشعاعية غير اعتيادية أو أي تغيرات تستدعي القلق، بما يؤكد سلامة الوضع الإشعاعي واستقرار المؤشرات ضمن المستويات المعروفة فنياً.