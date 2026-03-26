غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، ركزت على قضاء بنت جبيل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الغارات استهدفت بلدات جبال البطم، وبنت جبيل، وصديقين، وعيناثا، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.

وأضافت أن منطقتي وادي السلوقي ووادي الحجير، إلى جانب بلدة الخيام وأطراف بلدة شقرا، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي وُصف بالعنيف، واستمر على فترات منذ ساعات الفجر.

كما استهدف القصف المدفعي عدداً من المناطق في نطاق بنت جبيل، وفق الوكالة، دون حديث عن وقوع إصابات جراء تلك الهجمات.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة الآلاف.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس الجاري، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت بتاريخ 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان منذ توسع الاعتداءات أوائل مارس الجاري، عن 1094 شهيدا و3 آلاف و119 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.