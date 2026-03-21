يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على أغلب أنحاء الجمهورية، في يسود البلاد ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون متوسطة على فترات متقطعة .

فيما تنشط رياح على أنحاء الجمهورية؛ قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: فهي مضطربة مع ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح : جنوبية غربية الى جنوبية شرقية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الجديدة 21 11

6 اكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 10

وادى النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 12

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 15

نخل 21 06

كاترين 11 03

الطور 26 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 27 15

الاسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 10

السلوم 18 11

سيوة 18 09

رأس غارب 27 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 28 15

شلاتين 29 16

حلايب 26 15

أبو رماد 27 14

مرسى حميرة 25 14

أبرق 29 15

جبل علبة 29 15

رأس حدربة 25 14

الفيوم 22 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 27 11

سوهاج 28 12

قنا 30 13

الأقصر 31 14

أسوان 31 15

الوادى الجديد 31 11

أبوسمبل 31 15