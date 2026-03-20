وجه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة بمناسبة عيد النيروز، قال فيها إن بلاده خاضت خلال العام الماضي ثلاث حروب عسكرية وأمنية، مؤكدًا أن "خط الجبهة في إيران أقوى بكثير مما يظن الأعداء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف أن الحرب اندلعت بعد يأس العدو من حدوث تحرك شعبي لصالحه، مشيرًا إلى أن الخصوم كانوا يعتقدون أن الشعب سيسقط النظام الإسلامي خلال يوم أو يومين.

وتابع: "العدو كان يتوهم أنه باستشهاد رأس النظام سيترك شعبنا الساحات"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني شكل حصنًا منيعًا بحضوره في الميادين، ووجّه ضربات قوية للعدو.

ودعا خامنئي الشعب إلى الحذر من الحملات الإعلامية التي وصفها بـ"الخبيثة"، مطالبًا وسائل الإعلام الداخلية بعدم التركيز على نقاط الضعف.

وقال إن العدو تصور أنه قادر على الهيمنة على إيران وتقسيمها، لكن ذلك لم يتحقق، مشددًا على أن بلاده تشترك مع دول الجوار في العقيدة والمصالح، وفي مواجهة ما وصفه بـ"قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف أن الهجمات التي وقعت في تركيا وعمّان لم تصدر بأي حال عن القوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى احتمال أن ينفذ "العدو الصهيوني" عمليات في دول أخرى وينسبها إلى إيران، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد المرشد الإيراني أن بلاده تؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.