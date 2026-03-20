قطر والإمارات تؤكدان أهمية إيجاد حلول تضمن أمن المنطقة واستقرارها

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تلقاه أمير قطر من رئيس الإمارات، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة في ضوء استمرار العدوان الإيراني الغاشم على قطر والإمارات وعدد من دول المنطقة، وما أسفر عنه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

وأكدا "أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، والعمل على خفض التصعيد، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، وتحفظ سلامة شعوبها ومقدراتها، لاسيما ما يتعلق بأمن المنشآت الحيوية وموارد الطاقة".

وشدد الجانبان على "ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور المشترك حيال مختلف المستجدات، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في السلام والتنمية".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة، منذ 28 فبراير الماضي هجمات على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 4099، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.