الدفاع التركية تنفي وجود أي هجوم على قاعدة إنجرليك بأضنة

نفت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، صحة شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود هجوم صاروخي على قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وقالت مصادر، في الوزارة للأناضول، إن المنشورات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول "دويّ صفارات الإنذار" في قاعدة إنجرليك الجوية بأضنة، لا تعكس الحقيقة.

وأضافت المصادر، أنه "لا يوجد أي هجوم أو وضع خطير. ويتم تقييم الأمر على أن صفارات الإنذار دوّت بشكل خاطئ".

وفي 13 مارس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي وهي الثالثة من نوعها من بدء الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة.