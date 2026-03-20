وقفات في مدن مغربية رفضا لإغلاق المسجد الأقصى في أول أيام العيد

شهدت عدة مدن مغربية، الجمعة، وقفات تضامنية في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنديدًا بإغلاق إسرائيل المسجد الأقصى في وجه الفلسطينيين.

ونظمت هذه الوقفات "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) في عدد من المدن، بينها المضيق ومشرع بلقصيري ومراكش ومكناس شمالًا، والرباط غربًا، وأكادير وسط البلاد.

ورفع مئات المشاركين خلال الوقفات صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين، مرددين شعارات داعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة.

وكانت إسرائيل قد أغلقت المسجد الأقصى بشكل كامل بداعي منع التجمعات، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير، ورد الأخيرة بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تقول إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية.

ومنعت السلطات الإسرائيلية إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967.

ورغم صدور إدانات من دول عربية وإسلامية، تواصل السلطات الإسرائيلية رفض إعادة فتح المسجد أمام المصلين.

واعتبر مصلون في القدس الشرقية أن إغلاق المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد عادة توافد عشرات الآلاف من المصلين، غير مبرر ويحمل دوافع سياسية.