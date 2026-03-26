إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين شمالي الضفة

أصيب 4 فلسطينيين، الخميس، خلال مواجهات اندلعت على خلفية إقامة بؤرة استيطانية على يد مستوطنين إسرائيليين في قرية بيت أميرين بنابلس شمالي الضفة الغربية، تحت حماية من الجيش الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي بيت إمرين أكرم الخطيب للأناضول، إن المستوطنين وضعوا خيام وبركسات (غرف من ألواح الصفيح)، على أراضي القرية المصنفة "أ"، في ظل تواجد عسكري إسرائيلي.

وأشار إلى أن عشرات الأهالي حاولوا منع المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات استخدم فيها المستوطنون الرصاص الحي والمعدني، إضافة إلى قنابل الغاز.

وذكر الخطيب أن اعتداء المستوطنين أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين، بينهم شخص بالرصاص و3 بحالات اختناق.

وبيّن أن الموقع مصنف ضمن المنطقة "أ" وفق اتفاق أوسلو (1995)، والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بخلاف المنطقتين "ب" و"ج" الخاضعتين لسيطرة مشتركة أو إسرائيلية.

​​​​​​​ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

​​​​​​​ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، وتشمل القتل وتخريب وهدم منشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1134 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفا، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.​​​​​​​