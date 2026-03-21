وزير النفط العراقي: تقليص إنتاج النفط الخام من حقول البصرة إلى 900 ألف برميل يوميا

صرح نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، بأن العراق قرر تخفيض إنتاح النفط الخام من حقول شركة نفط البصرة من 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا على خلفية الأحداث في المنطقة.

وقال وزير النفط خلال اجتماع مع المسئولين في شركة نفط البصرة، "إن الكميات المنتجة يتم ضخها لتشغيل مصافي التكرير".

وكان العراق قد بدأ في الثامن عشر من الشهر الحالي بضخ أولى شحنات النفط العراقي الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب إقليم كردستان وصولا إلى ميناء جيهان التركي بطاقة 250 ألف برميل يوميا.

وينتظر أن يرفع العراق قريبا متوسط صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي 500 ألف برميل يوميا بعد استكمال إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك- فيشخابور إلى ميناء جيهان التركي.