إسرائيل: الأحوال الجوية تعرقل عملياتنا وتمنح طهران أفضلية ميدانية

ادعت جهات أمنية إسرائيلية، الجمعة، أن الأحوال الجوية في إيران أسهمت في زيادة وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ الخميس.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن الغيوم الكثيفة في الأجواء الإيرانية تعيق عمل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأمريكية، ما يمنح إيران قدرة أكبر على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف المصدر أن الإيرانيين "يشعرون بدرجة أعلى من الأمان" في ظل هذه الظروف الجوية.

وفي السياق ذاته، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن سلاح الجو يواصل عملياته في الأجواء الإيرانية رغم هذه القيود، بهدف رصد منصات الإطلاق واستهدافها فور توفر الفرصة.

وبحسب تقديرات نقلتها الهيئة، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران قد تركز هجماتها خلال الأيام المقبلة على إسرائيل، رغم أنها لم تنفذ حتى الآن، وفق المزاعم، رشقات صاروخية كثيفة، إذ أطلقت أقل من 20 صاروخًا يوميًا خلال اليومين الماضيين.

كما أشارت التقديرات إلى أن نحو ثلث الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية استهدفت إسرائيل، بينما تم توجيه البقية نحو دول في منطقة الخليج.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير الماضي، تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى، مع تكرار دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسقوط صواريخ واعتراض أخرى.

وتواصل إيران استهداف مناطق داخل إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، في وقت يرد فيه "حزب الله" بهجمات مماثلة على مواقع إسرائيلية منذ 2 مارس الجاري.