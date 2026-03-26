النواب الأوروبيون يصوتون لصالح تسهيل إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

صوت النواب الأوروبيون، لصالح تسهيل إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، التي تعرف باسم " مراكز العودة".

وصوت 389 عضوا لصالح القرار مقابل رفض 206 وامتناع 32، وقد تحالفت الأحزاب اليمينية مع الجماعات اليمينية المتشددة، التي كانت تتجنب في السابق تمرير القرار، في حين صوتت أحزاب يسارية ووسطية ضد القرار.

ويمكن لأي دولة بالاتحاد الأوروبي الآن التفاوض بمفردها أو في تحالفات صغيرة لترحيل المهاجرين ليس إلى مواطنهم الأصلية ولكن إلى منشآت سوف يتم بناؤها خارج الكتلة الأوروبية.

ودخلت كل من اليونان وألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك، بالفعل في مفاوضات مع حكومات في أفريقيا بصورة أساسية لاستضافة مواقع لاحتجاز المهاجرين الذين يتم رفض منحهم اللجوء.