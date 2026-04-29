إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا

تعرض محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في يده، غادر على أثرها مواجهة كاليبي الغاني، التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.

وتعرض محمد عسران للإصابة بجرح قطعي في اليد، بعدما ارتطمت به الكرة بقوة، أثناء محاولته تنفيذ تصد دفاعي، ليغادر الملعب برفقة رجال الإسعاف.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلًّا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.