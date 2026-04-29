ترامب يشيد بانسحاب الإمارات من أوبك وأوبك بلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار دولة الإمارات العربية بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في أول مايو، وقال إن القرار يمكن أن يساعد في تهدئة سوق النفط المضطربة بسبب حرب إيران.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أعتقد أنه في نهاية المطاف شيء جيد لخفض سعر الغاز، وخفض سعر النفط، خفض كل شيء".

وتابع ترامب أن بوتين عرض مساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب كجزء من الاتفاق النووي المحتمل.

وأوضح ترامب أن بوتين، جدد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، عرضه لروسيا لتكون بمثابة دولة ثالثة يمكنها التعامل مع 970 رطلا من اليورانيوم الإيراني المخصب الذي يطالب الرئيس الأمريكي طهران بتسليمه.