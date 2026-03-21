أسعار النفط تقفز إلى نحو 113 دولارا بارتفاع 4%

قفزت أسعار النفط، الجمعة، بنحو 4 بالمئة، بالتزامن مع خفض العراق إنتاجه، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبلغ سعر خام برنت 112.4 دولارا للبرميل بزيادة 4 بالمئة، فيما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 98.35 دولارا بارتفاع 2.8 بالمئة مع حلول الساعة 20:00 ت.غ

ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان العراق خفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 3.3 ملايين برميل سابقا.

وقال وزير النفط العراقي ‌حيان عبد الغني في بيان إن التخفيض جاء نتيجة توقف الصادرات من الموانئ الجنوبية، مشيرا إلى أن الكميات توجه حاليا لتشغيل المصافي المحلية، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وتتأثر أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، وذلك ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.