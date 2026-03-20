 فيفا يمنع الزمالك من القيد للمرة الـ 13 تواليا - بوابة الشروق
الجمعة 20 مارس 2026 11:25 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

فيفا يمنع الزمالك من القيد للمرة الـ 13 تواليا

تصوير - مجدي إبراهيم
تصوير - مجدي إبراهيم
رائد سمير
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:49 م

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منع نادي الزمالك من إبرام أي صفقات أو تسجيل لاعبين جدد في قائمة فريقه الأول، وذلك للمرة الـ 13 على التوالي.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر منصته الخاصة التي يعلن من خلالها الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، عقوبة جديدة على الزمالك، بمنعه من القيد، بسبب أزمة مستحقات مالية متأخرة، دون الكشف عن تفاصيلها.

وتعد هذه هي المرة الـ 13 التي يقوم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع عقوبة منع من القيد على الزمالك بشكل متتالي، دون أن يقوم الأبيض بحل أي منها حتى الآن.

وتواجد العديد من الشكاوى على الزمالك في فيفا من أندية مختلفة، ولاعبين سابقين له، مثل إستريلا أمادورا البرتغالي، بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا، وشارلروا البلجيكي في صفقة الفلسطيني، عدي الدباغ.

كما تتضمن قائمة الشكاوى على الزمالك، المغربي، صلاح الدين مصدق، وناديه السابق، نهضة الزمامرة المغربي، بجانب مستحقات الفلسطيني، عمر فرج، وكذلك قيمة صفقة انتقال خوان بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني.


قد يعجبك أيضا

