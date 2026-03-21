السبت 21 مارس 2026 12:00 ص القاهرة
إسرائيل: إيران أطلقت 400 صاروخ منذ بدء الحرب.. والأيام الحالية هي الأصعب

وكالات
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:41 م

قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، إن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب.

وأضافت القناة أن إيران أطلقت اليوم نحو 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الأيام الحالية تعد الأصعب منذ بداية المواجهة مع إيران، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية.

وأكدت أن المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه زيادة الضغط على النظام الإيراني، وفرض حصار بحري وجوي على مضيق هرمز وبحر قزوين، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن حصيلة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال 20 يومًا من القصف الإيراني منذ بدء الحرب.

وبحسب الصحيفة، بلغت الخسائر 21 قتيلًا و4000 جريح، إضافة إلى تضرر نحو 3000 مركبة و9000 مبنى نتيجة الضربات الصاروخية.

