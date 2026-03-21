21 مصابا بغارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان

أصيب 21 شخصا بينهم سيدتان، الجمعة، في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 21 شخصا بجروح، بينهم سيدتان.

وأضافت، أن "استهدافات إسرائيلية عدة وقعت لاحقا قرب 3 سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية لدى تقدّمها إلى مكان الغارة لإنقاذ المصابين، وقد نجا المسعفون بأعجوبة".

وشجبت الوزارة "ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من خرق مستمر ومتماد للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الممارسات والسعي بشكل جدّي إلى وقفها"، وفق البيان.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.