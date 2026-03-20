يخوض منتخب الأرجنتين الأول مباراةً تجريبيةً مع نظيره الموريتاني، 27 مارس الجاري، بعد إلغاء مباراة الفيناليسما بين بطلَي أوروبا وأمريكا الجنوبية، التي كان مقرَّرًا إجراؤها في قطر.

وتُلعَب تجريبية موريتانيا على ملعب لا بومبونيرا في بيونس آيرس، العاصمة الأرجنتينية. وستكون فرصةً أمام الجماهير لتوديع أبطال كأس العالم قبل خوض مونديال 2026، الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولا يعد منتخب موريتانيا من كبار الكرة الإفريقية، لكنْ لم تكن لديه ارتباطاتٌ في يوم المباراة، الذي كان محدَّدًا في الأصل لمباراة "الفيناليسما".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب بلاده، لم يكن أمامه خيار سوى قبول هذه المواجهة بعد إلغاء لقاء إسبانيا، بطل أوروبا.

ويبحث المنتخب الملقَّب براقصي التانجو عن مباراة تجريبية أخرى يخوضها في 31 مارس الجاري، استغلالًا لفترة التوقف الجارية لبطولات الدوري على مستوى العالم.