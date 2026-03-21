رئيس الوزراء البولندي: الانتخابات البرلمانية عام 2027 ستحدد بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه سيتم خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2027 بالذات تحديد استمرار عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي.



وكتب توسك على منصة التواصل إكس: "اليوم، لا يمكن لأحد أن يشك في أن الانتخابات المقبلة (للبرلمان في عام 2027) ستحدد ما إذا كانت بولندا ستبقى في الاتحاد الأوروبي وستكشف (الانتخابات) من يريد إخراجنا منه. يجب أن نعمل معا لوقف هؤلاء المتطرفين السياسيين".



في وقت سابق، أعلن توسك عن وجود تهديد حقيقي بخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، المعروف أيضا باسم "بولكسيت". واتهم توسك، من بين آخرين، رئيس البلاد، وحزب القانون والعدالة المعارض، وجماعة الكونفدرالية اليمينية المتطرفة، بنوايا إنهاء عضوية بولندا.

وتشير جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، دون استثناء، إلى أن الائتلاف المدني الحاكم، بقيادة توسك، قد يحصد المركز الأول في الانتخابات البرلمانية. مع ذلك، يوحي الوضع الراهن بأن حزب القانون والعدالة المعارض قد يشكل حكومة إذا ما تحالف مع الكونفدرالية، وهو ائتلاف يضم قوميين ومتشككين في صيغة الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، اقترح رئيس مجلس النواب البولندي، فلودميج تشاجاستي، تغيير المبدأ الذي يسمح للبلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وتتلخص فكرته في أن يُحسم الأمر ليس بتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما هو الحال الآن، بل عن طريق استفتاء وطني شامل (مثل ما فعلت بريطانيا).