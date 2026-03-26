هجمات أمريكية إسرائيلية تستهدف مطار لامرد بإيران

استهدفت هجمات أمريكية إسرائيلية، مساء الأربعاء، مطار لامرد الدولي في محافظة فارس المطلة على الخليج جنوبي إيران.

وبحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية، قال قائمقام قضاء لامرد، علي علي زاده في تصريحات، إن جزءا من مدرج المطار تعرض للقصف في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.