إعلام تركي: مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا

أفادت قناة NTV التركية بأن مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة وطاقمها طلب المساعدة.



وقالت القناة إن ناقلة نفط تركية محملة بـ140 ألف طن من النفط الخام قادمة من روسيا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود قرب إسطنبول وعلى بُعد 15 ميلًا بحريًا من مضيق البوسفور

ووقع انفجار على جسر الناقلة، كما تسربت المياه إلى غرفة المحركات، وفقًا لموقع "هابر دنيزده" الإخباري البحري التركي.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في صفوف الطاقم التركي البالغ عددهم 27 فردًا.

وتم إرسال خفر السواحل وسفينة الاستجابة للطوارئ الشاملة "نيني خاتون"، المُخصصة لمثل هذه الحالات، إلى موقع الحادث.

وتخضع ناقلة النفط "ألتورا" لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها غير خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة.