الخارجية الروسية: قلقون من سياسات واشنطن الرامية إلى فرض هيمنة عسكرية على الفضاء

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو البالغ إزاء "تصاعد التهديدات التي تشكلها الولايات المتحدة بتحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة للنزاع المسلح".

وقالت زاخاروفا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- إن "مسؤولي واشنطن يعلنون بشكل واضح عن سعيهم إلى إرساء هيمنة عسكرية في الفضاء القريب من الأرض".. تعليقًا على السياسات الأمريكية الأخيرة المتعلقة باستكتشاف الفضاء الخارجي.

وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات تؤكد تقييماتنا للوضع المتدهور فيما يخص الأمن الفضائي وبأن هناك خطر وشيك بتحويل الفضاء إلى ساحة للنزاع المسلح".

وأشارت إلى أن أي نزاع مسلح سيكون له آثار كارثية على الأنشطة الفضائية طويلة الأمد وآفاق استكشاف الفضاء من جانب بعض الدول.