البرلمان الإيراني يدرس قانونا لفرض رسوم عبور بمضيق هرمز وتحصيل مبالغ مقابل تأمين السفن

كشفت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، عن سعي البرلمان إلى «إقرار قانون يقضي بفرض رسوم عبور» على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وقال رئيس لجنة الشئون المدنية في البرلمان: «نحن نبحث عن خطة يتم فيها الاعتراف قانونيا بسيادة إيران وهيمنتها وإشرافها على مضيق هرمز، كما يتم من خلالها خلق مصدر دخل للبلاد عن طريق تحصيل الرسوم».

وأشار إلى إعداد مسودة مشروع قانون ولكنها لم تصل بعد لمرحلة الخطة الكاملة، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة لتقديمها إلى مركز أبحاث المجلس بحلول الأسبوع المقبل، على أن يتم استكمال الخطة بحضور الفريق القانوني، تمهيدا لرفعها ومتابعتها عند بدء جلسات المجلس.

وشدد أنه «يتعين على إيران تحصيل رسوم لضمان أمن السفن التي تمر عبر مضيق هرمز» بحسب الخطة، معتبرا أن هذا الإجراء يعد «أمرا طبيعيا تماما» كما هو الحال في الممرات الأخرى، عندما تمر البضائع عبر بلد ما يتم دفع الرسوم المقررة.

واختتم: «عندما تمر البضائع عبر بلد ما، يتم دفع الرسوم، كذلك الحال، مضيق هرمز هو أيضا ممر؛ نحن نضمن أمنه، ومن الطبيعي أن تدفع السفن وناقلات النفط رسومه».