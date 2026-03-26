الحرس الوطني الكويتي يعلن عن إسقاط طائرتين مسيرتين

أعلن الحرس الوطني الكويتي، عن إسقاط طائرتين مسيرتين في المواقع الواجب تأمينها.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي، في بيان فجر اليوم الخميس، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني، وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية