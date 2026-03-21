وزارة الدفاع: إسقاط 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسيا خلال 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الجيش الروسي، اعترضت وأسقطت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال 3 ساعات .



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط المسيرات الجوية المعادية بما في ذلك المتجهة نحو موسكو، في الفترة من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:00 من يوم الجمعة.



وجاء في بيان الوزارة: "في 20 مارس من هذا العام، في الفترة بين الساعة الثامنة ليلا والساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 66 مسيرة معادية من طراز الطائرات".

وجرت الإشارة إلى أنه تم تدمير المسيرات الجوية الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك، وسمولينسك، وكالوغا، وبيلغورود، وفورونيج، وروستوف، وفولغوغراد، وجمهورية القرم، ومنطقة موسكو.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري البنى التحتية في المدن والسكان المسالمين بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين، فيما ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.