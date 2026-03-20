إعلام أمريكي: واشنطن أعدت خططا مفصلة لعملية برية ضد إيران

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الولايات المتحدة أعدت خططا مفصلة لنشر قوات برية في المنطقة في إطار عملية برية محتملة ضد إيران.

وأوضحت مصادر قالت أنها مطلعة على الخطط، في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكية، أن مسؤولي البنتاغون يعملون على خطة لعملية برية ضد إيران.

وأشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يقيّم الخطوات التي يمكن اتخاذها في إطار التصعيد ضد إيران.

وأفادت المصادر بأن ترامب يدرس إمكانية نشر قوات برية في المنطقة، إلا أن الشروط التي قد تسمح باستخدام هذه القوات لا تزال غير واضحة.

وردا على هذه الادعاءات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "من واجب البنتاغون إعداد أكبر عدد ممكن من الخيارات للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قرارا بهذا الشأن".

وأضافت أن ترامب "لا يخطط حاليا لإرسال قوات برية إلى أي مكان".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.