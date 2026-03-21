وجّه أيمن عطية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرّض المدينة، غدًا السبت 21 مارس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.

وفي هذا السياق، كلّف المحافظ رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وكافة الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، خاصة في مناطق التمركز الحيوية، مع استمرار العمل بكامل الطاقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان سيولة الحركة المرورية وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما شدد على أهمية المتابعة اللحظية عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية وغرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالأحياء، لاستقبال البلاغات والتعامل الفوري معها، مع مراجعة كفاءة الشنايش وجاهزية طلمبات الرفع بالمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه.

ودعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، خاصة خلال فترات نشاط الرياح، مع تجنب السير بجوار اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة المتهالكة، كما ناشدت رواد الشواطئ توخي الحيطة بسبب اضطراب حالة البحر، حفاظًا على سلامة الجميع.