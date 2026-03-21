ترامب: على دول الناتو المساعدة في تأمين مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على دول حلف "الناتو" المساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تلك الدول تحصل على جزء كبير من مواردها الطاقوية عبر ذلك المضيق.





وقال ترامب للصحفيين: "يجب عليها (دول الناتو) المساعدة في تأمين المضيق".



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية.

وتنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، توقفت الملاحة فعليا في مضيق هرمز - الممر الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول منطقة الخليج. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم أنحاء العالم.

وأفادت وكالة بلومبرغ سابقا بأنه تم استهداف القواعد العسكرية في العراق التي تغادرها في الوقت الراهن بعثات دول "الناتو" العسكرية على خلفية الأزمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.