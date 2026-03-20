إيران: قواتنا مستعدة لإظهار عجائب البحر لمشاة البحرية الأمريكية

أفادت طهران باستعداد الجنود الإيرانيين لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية، وأن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لإظهار "عجائب البحر" لقوات مشاة البحرية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان صادر عن العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال ذو الفقاري، إن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" قد سُحبت من المنطقة بشكل مفاجئ، وأنها مجرد "نمر من ورق" بالنسبة لإيران.

والأربعاء الماضي، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنباء انسحاب مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" من المنطقة وقالت إنها لا تزال تواصل مهامها في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالموجة الـ67 من عملية "الوعد الصادق 4"، قال ذو الفقاري: "استهدفت هذه العمليات قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وحظائر صيانة الطائرات، والمناطق التي توجد فيها تجهيزات المروحيات، ومراكز الرادار".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.