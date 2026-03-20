ترامب يرفض عرضا روسيا لوقف دعم إيران مقابل تقليص مساعدة أوكرانيا

ذكرت صحيفة «بوليتيكو»، نقلًا عن مصدرين مطلعين على المناقشات بين واشنطن وموسكو، أن روسيا عرضت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران بشأن مواقع الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط، مقابل أن تتوقف واشنطن عن تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية حول الأهداف الروسية، بحسب ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيريل ديميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم هذا الاقتراح إلى مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال اجتماع عقد في ميامي الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين، رفض ترامب العرض الروسي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الرفض.