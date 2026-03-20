 التلفزيون الإيراني: إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ على إسرائيل خلال ساعة واحدة
الجمعة 20 مارس 2026 12:57 ص القاهرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ على إسرائيل خلال ساعة واحدة


نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 12:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 12:27 ص

أعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ خلال ساعة واحدة.
وأشارت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية، إلى تفعيل صفارات الإنذار الخاصة بالهجمات الصاروخية في الأراضي المحتلة للمرة الرابعة خلال الساعة الأخيرة.
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني يستهدف حاليا غالبية مناطق الشمال الإسرائيلي، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وحيفا ومحيطها.
وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى رصد هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف القدس والضفة الغربية.
وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى ورود بلاغات تفيد بسقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في موقعين مختلفين داخل مدينة القدس نتيجة الرشقات الصاروخية الأخيرة.


