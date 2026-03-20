حزب الله يعلن تنفيذ 39 هجوما وتدمير 12 دبابة ميركافا في حصيلة عمليات الخميس ضد جيش الاحتلال

أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان، حصيلة ختامية لعمليات يوم الخميس 19 مارس 2026، تضمنت الإعلان عن 39 عملية وثقت التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، واستهداف مواقعه وقواعده ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وجاء كالتالي:

1- الساعة 00:05 استهداف دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 01:10 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 01:15 استهداف ثلاث دبّابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبابات المُستهدفة إلى 4.

4- الساعة 01:30 استهداف دبّابتَي ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابات مباشرة. ليرتفع بذلك عدد الدبّابات المُستهدفة إلى 6، وما زال المجاهدون يستهدفون المنطقة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

5- حاول جيش العدوّ الإسرائيلي للمرّة الثالثة خلال أسبوع تنفيذ محاولة تقدّم إضافيّة في بلدة الطيبة باتّجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال البلدة، وبعد رصد مجاهدي المقاومة الإسلاميّة للقوّة المعادية المتقدّمة نصبوا لها كمينا محكمًا، فاستهدفوها بصواريخ موجّهة أدّت إلى تدمير إحدى الدبّابات، وحاول العدوّ الاستمرار بالتقدّم باتّجاه منطقة أبو مكنّى في دير سريان فاستهدفها الرماة الماهرون مجدّدًا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصاباتٍ مباشرة في صفوفها فدمّروا 5 دبّابات ميركافا وشوهد جنود العدوّ يفرّون من منطقة الاشتباك، واستقدم جيش العدوّ على إثرها عددًا من المروحيّات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، فعمد المجاهدون إلى استهداف منطقة الإخلاء بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

6- الساعة 03:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 03:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 04:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 04:25 استهداف موقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 04:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 10:00 استهداف موقع عداثر (جبل أدير) بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 10:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 10:00 استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 11:30 استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 11:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة اللبّونة بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 11:50 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة إيفن مناحيم بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 12:00 استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

18- الساعة 12:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 13:50 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 13:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المنارة مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 14:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شتولا بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 15:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة السادسة بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- الساعة 16:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة الكسيف جنوب غربي بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.

25- الساعة 16:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.

26- الساعة 16:45 استهداف موقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 16:45 استهداف تجمّع آليات لجيش العدو الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية.

28- الساعة 17:00 استهداف شركة يوديفات للصناعات العسكرية شرق مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

29- الساعة 17:20 استهداف تجمّعَ آليات لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.

30- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.

31- الساعة 17:25 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 19:00 استهداف موقع هرمون بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 20:10 استهداف تجمع جنود وآليات لجيش العدو الإسرائيلي في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 22:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة السابعة بصليةٍ صاروخيّة.

35- الساعة 22:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.

36- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الخزّان في العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

37- الساعة 23:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

38- الساعة 23:50 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.

39- فجّر مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في اليومين السابقين عبوات ناسفة بجرّافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في مشروع الطيبة وبتجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في حي الزقاق في عيترون وحققوا إصابات مباشرة.