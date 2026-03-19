وكالة تسنيم: صفارات الإنذار دوت في القدس و154 موقعا آخر في إسرائيل بعد إطلاق موجة صاروخية جديدة

أفاد التلفزيون الإيراني، بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن إيران أطلقت صواريخ جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوّت في القدس المحتلة و154 موقعا آخر في الأراضي المحتلة.

وأضافت أن بحسب تقديرات السكان، سيتعين على 7 ملايين و382 ألف محتل اللجوء إلى الملاجئ في أعقاب هذه الموجة الصاروخية الإيرانية.

ومن جهتها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في القدس وجنوب الضفة الغربية إثر رصد هجوم صاروخي من إيران، كما نوهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صواريخ أُطلقت مؤخرا من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد.