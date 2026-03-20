الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

ومنذ مساء يوم الخميس، تصدت الدفاعات الجوية السعودية إلى 10 مسيرات في المنطقة الشرقية، بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الدفاع عبر منصة «X».

وأفاد مصدر أمني عراقي للجزيرة، باستهداف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا أكثر من 16 ألف ضربة في إيران منذ بدء الحرب.

وأفادت مصادر لـ «بوليتيكو» الأمريكي، بأن حجم ونطاق الانتشار الإضافي للقوات الأمريكية لا يزال قيد الدارسة، مشيرة إلى أن البنتاغون يدرس إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.



