إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج

تبنت إيران، اليوم الأحد، هجمات استهداف مصنعي ألمنيوم في البحرين والإمارات يعدّان من الأهم في العالم، ما عزز المخاوف من اضطرابات كبرى في الاقتصاد العالمي بعد دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن هجمات صاروخية وبالطائرات بدون طيار "الدرونز" أدت إلى إلحاق أضرار بمصنعي "ألبا" في البحرين و"الإمارات العالمية للألمنيوم" في الإمارات، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأعلنت شركة "ألبا"، إحدى أكبر مصانع الألمنيوم في العالم، أعلنت منتصف الشهر الجاري وقف 19 % من إنتاجها، بسبب اضطرابات الإمداد الناتجة عن إغلاق إيران مضيق هرمز.

وقالت "ألبا" إن اثنين من موظفيها أصيبا وإنها تقيّم الأضرار، فيما قالت "الإمارات العالمية للألمنيوم" إن مصنعها أصيب بأضرار كبيرة في هجوم أسفر عن ستة جرحى.

وقال الحرس الثوري إن هاتين الشركتين تساهمان في الصناعات العسكرية الأمريكية، وإن الضربة جاءت ردا على ضربات أمر يكية إسرائيلية على منشآت صناعية في إيران.