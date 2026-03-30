رئيسة حزب الشعب الديمقراطى بجامو وكشمير: ندعو الله من أجل انتصار إيران ونهاية الحرب

قالت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي في جامو وكشمير، محبوبة مفتي، اليوم الأحد، إنها تصلي لله وتدعو من أجل أن تنتصر إيران في صراع غرب آسيا، وأن تنتهي الحرب على الفور، واصفة ذلك بأنه أمر أساسي لاستعادة الاستقرار واحتواء التضخم "المتصاعد".

واتهمت محبوبة مفتي أيضا حكومة حزب المؤتمر الوطني في جامو وكشمير والحكومة المركزية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بـ'الفشل التام' في حل مشكلات الناس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وصرحت محبوبة مفتي للصحفيين على هامش تجمع حاشد لحزب الشعب الديمقراطي في هيراناجار في منطقة كاثوا قائلة: "لطالما كان لإيران علاقات متجذرة مع الهند. ومن المؤسف أن رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) زار إسرائيل قبل بدء الحرب مباشرة، الأمر الذي لم يرسل رسالة جدية."