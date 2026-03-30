علق الإعلامي يوسف الحسيني على اعترافات عضو حركة حسم، الإرهابي علي عبد الونيس، والتي نُشرت في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وقال خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، على تصريحات الإرهابي «دلوقتي اكتشفت بعد ما تم إلقاء القبض عليك إنك ضيعت نفسك على الفاضي».

وأكمل: «ربنا هيحاسبك أنت لوحدك على نفسك إللي ضيعتها».

وتابع: «علي عبد الونيس ضيع الناس هو واللي زيه، قتل الناس، وحرم الأسر من أبنائها وأزواجها وآبائها وحرم ناس من أصدقائهم وجيرانهم وأحبابهم».

ولفت إلى تصريحات عبد الونيس بأنه تلقى تدريبه داخل قطاع غزة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، معلقًا: «علي عبد الونيس وأصحابه كانوا رايحين ينفذوا عمليات إرهابية في مصر، ودنك منين يا جحا».

وسخر من اعتمادهم على فتاوى تعتمد مبدأ «العدو القريب ثم العدو البعيد» لتنفيذ مخططاتهم في مصر، قائلًا: «أنت كنت بتدرب في قلب فلسطين المحتلة».

واختتم قائلًا: «ده علي عبد الونيس وجماعته وكل من سار على طريقهم ودربهم هو ده الإرهاب، هيقعد يلعب في الدماغ ويقول لك كلام عن الحرية بس يقتلك».

ونشرت وزارة الداخلية فيديو اعترافات عضو حركة حسم، الإرهابي علي عبد الونيس، بعد استهداف خليه إرهابية بمحافظة الجيزة حاولت استهداف الطائرة الرئاسية، ما أسفر عن مصرع إرهابيين، واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط.



