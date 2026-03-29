محافظ القاهرة: لم نلجأ لإجبار أي صاحب محل على الإغلاق بفضل التزام ووعي المواطنين

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء يسير بشكل منتظم.

وأوضح في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن المحافظة لم تلجأ حتى الآن إلى إجبار أي صاحب محل على الإغلاق، لافتا إلى وجود وعي كامل لدى أصحاب المحلات والمواطنين الذين يقدرون طبيعة المرحلة والتداعيات المتعلقة بأسعار الطاقة والمشاكل المحيطة.

وأكد أن الجولات التي شملت منطقة مدينة نصر ومنطقة وسط البلد، لم تشهد رصد مخالفات، معقبا: «الناس ملتزمة جدًا، وهذا دليل على الوعي الكبير».

وشدد أن الهدف «ليس مضايقة الناس أو إلحاق الأذى بهم» أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، قائلا: «لن نكون سعداء بتحرير محضر لشخص وتحويله للنيابة، أو الغلق الإداري للمحل».

وأشاد بالاستجابة للقرار الذي لم تقتصر على الشوارع الرئيسية، ولكن أيضا الشوارع في المناطق ذات الطابع الشعبي.