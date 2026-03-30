وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف نصر يحيى، وكيل أعمال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عدم وجود أي تواصل رسمي حتى الآن.

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة «أون سبورت»، أوضح وكيل اللاعب أن قندوسي لم يعقد أي جلسات مع جون إدوارد أو مسؤولي الزمالك منذ وصوله إلى مصر، مشددًا على أن الفترة الماضية لم تشهد أي مفاوضات رسمية.

وأضاف: “خلال الأسبوعين الماضيين عقدنا جلسات مع ناديين داخل الدوري المصري، دون حضور اللاعب، كما كانت هناك مناقشات مع نادٍ ثالث، لكن لا يمكن الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي”.

وعن إمكانية انتقال قندوسي إلى الزمالك أو بيراميدز، قال: “القندوسي لاعب كبير، والزمالك وبيراميدز من الأندية الكبيرة، لكنني أفضل عدم ذكر أسماء. هدفنا هو انتقال اللاعب إلى نادٍ قادر على تلبية مطالبه المالية والاستفادة من إمكانياته”.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام اللاعب للزمالك حال حل أزمة إيقاف القيد، أكد: “إذا نجح الزمالك في حل الأزمة وقرر الدخول في الصفقة، فمن الطبيعي أن ندخل في مفاوضات رسمية، خاصة أن اللاعب منفتح على جميع الخيارات”.

وحول تقييمه لفترة قندوسي مع الأهلي، شدد وكيله على أن اللاعب لم يخسر جماهير النادي، ورحل بشكل احترافي دون أزمات، مضيفًا: “الأهلي خسر برحيل القندوسي، وكان بإمكانه تقديم إضافة كبيرة للفريق”.

وأشار إلى أن تألق اللاعب مع سيراميكا كليوباترا جاء نتيجة حصوله على فرصة أكبر للمشاركة، موضحًا أن أسلوب لعب المدير الفني مارسيل كولر لم يكن الأنسب لإمكانياته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قندوسي يُعد من أبرز اللاعبين في مركزه بالدوري المصري، إلى جانب إمام عاشور، معتبرًا أنه يتفوق فنيًا على بعض الأسماء الأخرى في نفس المركز.