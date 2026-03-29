وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظين في تنفيذ قرار غلق المحال وملفات التصالح

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية للمواطنين، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة التاسعة مساء السبت، مع مراعاة استثناء الأنشطة المنصوص عليها في القرار.

وأشادت الوزيرة، بجهود المحافظات في اليوم الأول لتطبيق القرار، مشددة على ضرورة تنفيذ القرار بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين في الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على أهمية متابعة المحافظين لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح والطقس السيئ والأمطار، واتخاذ الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومتابعة مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات، مع توزيع معدات شفط المياه لضمان عدم التأثير على حياة المواطنين وحركة السيارات.

وتناول الاجتماع، متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، مع التأكيد على متابعة الطلبات المقدمة وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين، والتصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية بالتنسيق مع المساحة والإزالة في المهد للمباني غير المرخصة.

كما تم استعراض متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة، وعدد الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يساهم في استرداد حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

واختتمت الوزيرة، الاجتماع بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي 2025-2026، لدفع وتيرة العمل بالمشروعات القائمة على أرض الواقع، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات والجهات المعنية.