رد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على تعليقات تعتيم وظلام شوارع القاهرة، قائلا: «القاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»: «نحن موجودون الآن في منطقة وسط البلد، هناك ترشيد في أعمدة الطاقة والإنارة؛ لكن مفيش ظلام تام».

وأكد أن قرارات الترشيد تُنفذ بمنتهى الهدوء وبالتوازي مع حملات التوعية، داعيا المواطنين لتحمل هذه الإجراءات حتى انتهاء الأزمة، قائلا: «الناس لازم تتحملنا شوية لغاية لما الأزمة دي تعدي».

وشدد أن قرار الترشيد «قرار مؤقت» وليس دائما، مؤكدا أن من الوارد إلغاؤه في وقت قريب بمجرد انتهاء أزمة الطاقة الحالية.

ونوه أن الأماكن السياحية الواقعة على كورنيش النيل، بالإضافة إلى الفنادق، ومنطقتي الحسين وخان الخليلي، مستثناة تماما من قرار الترشيد، نظرا لكونها مقاصد سياحية ومصادر للدخل.

ولفت إلى أن منطقة وسط البلد تشهد تدفقات سياحية كبيرة بفضل مشروع «الهوية البصرية» الذي تنفذه الدولة لإعادة العقارات التاريخية إلى أصلها، مشيرا إلى أن قرار الترشيد «مؤقت واستثنائي».

وشدد على عدم وجود «ظلام تام» في ميدان التحرير وشوارع القاهرة، مشيرا إلى التركيز على إطفاء لوحات الإعلانات الضخمة على وواجهات المحلات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مع الحفاظ على إضاءة بعض أعمدة الإنارة في الشوارع بما يضمن سلامة المواطنين، وفق أهمية الشارع المرورية.

وأعلن عن بدء المحافظة في إجراء صيانة لمحطات الطاقة الشمسية القديمة الموجودة أعلى مباني الأحياء والمصالح الحكومية لإعادة تشغيلها وربطها بالشبكة الرئيسية، إلى جانب التخطيط لاستبدال الإضاءة التقليدية في الشوارع بأخرى تعتمد على الطاقة الشمسية، خلال المرحلة المقبلة.