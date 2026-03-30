محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الأسباب وراء قرار تعليق الدراسة الذي اتُخذ، صباح الأحد، جاء نتيجة التغيرات المناخية السريعة التي تتسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار بشكل فجائي.

وأشار في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، إلى تعليق الدراسة في محافظات القاهرة والجيزة، والقليوبية، لافتا إلى اتخاذه قبل الساعة السابعة صباحا، لا سيما أن الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات التالية.

وأضاف أن الأمطار التي بدأت منذ الساعة الواحدة صباحا واستمرت حتى الصباح، أدت إلى تراكم مياه الأمطار في الشوارع بشكل كبير جدًا.

وأوضح أن القرار جاء كـ «إجراء احترازي» في ظل الحرص على أرواح الطلاب وسلامتهم كأولوية قصوى لا سيما في ضوء ازدحام القاهرة، لافتا إلى تحديد مواعيد أخرى لإجراء الامتحانات الشهرية.

وأعلنت محافظة القاهرة، عن عقد الامتحان المؤجل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، كما تقرر عقد الامتحان المؤجل لطلاب المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، مع استكمال باقي جدول الامتحانات لبقية المواد كما هو دون أي تعديل.