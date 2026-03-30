مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية

في أجواء احتفالية مبهرة، شهدت القاهرة مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز البطولة الإفريقية الحادية عشرة للرماية على الأطباق المروحية 2026، إلى جانب كأس الرئيس وبطولة الجائزة الكبرى، وسط حضور دولي رفيع المستوى يعكس الثقل الكبير للبطولة على الساحتين القارية والدولية.

حضر مراسم التتويج رئيس الاتحاد الدولي لرماية الأطباق المروحية (FITASC) السيد جون فرانسوا بالينكاس، والسكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وعضو الاتحاد المصري للرماية السيد بيرو دوناتو، إلى جانب المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، والسيد محمد النيادي، رئيس الاتحاد الإماراتي للرماية، وممثلين عن الدول المشاركة، في مشهد جسّد قوة العلاقات الرياضية بين الدول.

وجاء النجاح الكبير للبطولة مدعومًا بمساندة قوية من الرعاة، حيث لعب البنك الأهلي المصري، برئاسة الأستاذ محمد الإتربي، دور الراعي الرئيسي للاتحاد، وقدم دعمًا مستمرًا لرياضة الرماية، إلى جانب شركة &E وشركة الشبه المصرية، برئاسة الأستاذ محمد عادل حسني، الذين ساهموا بفعالية في إخراج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر.

تألق العالمي ريكاردو فالي، بطل العالم، وحقق العلامة الكاملة (30/30) في البطولة الإفريقية، بينما تُوّج فرانكو دوناتو بلقب بطل إفريقيا لعام 2026. كما فاز هاري فارتان بلقب بطل إفريقيا للرواد، وأحمد مرسي بلقب الماسترز، وياسين عويضة بلقب الكبار، ونادين رخا بلقب بطلة إفريقيا.

وجاءت النتائج لتؤكد قوة المنافسة بين نخبة أبطال العالم، مع حضور مصري لافت في عدد من الفئات، حيث تنوعت الميداليات بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.

فئة الماسترز (Masters - فوق السن):

المركز الأول: كريستوفر بوتر (بريطانيا)

المركز الثاني: هاورد بات (بريطانيا)

المركز الثالث: جان فرانسوا بالينكاس (فرنسا)

فئة الرواد (Veterans):

المركز الأول: هاري فارتان (مصر)

المركز الثاني: جان جاك فيلا (فرنسا)

المركز الثالث: جيوسيبي دي جيامبيراردينو (إيطاليا)

فئة الرجال (Senior):

المركز الأول: ستيوارت كينج (بريطانيا)

المركز الثاني: ياسين عويضة (مصر)

المركز الثالث: عمرو السوسي (مصر)

فئة الناشئين (Juniors):

المركز الأول: نايف مخيون (مصر)

المركز الثاني: عمر أبو هندية (مصر)

المركز الثالث: جمال عطيوة (مصر)

فئة السيدات (Ladies):

المركز الأول: نادين رخا (مصر)

المركز الثاني: فاطمة حنفي (مصر)

المركز الثالث: جوان واتسون هوبكينسون (بريطانيا)

الفئة المفتوحة (Open):

المركز الأول: ريكاردو أندريه فالي (البرتغال)

المركز الثاني: فرانكو دوناتو (مصر)

المركز الثالث: محمد زكي (مصر)

ورغم قوة المنافسة وتواجد نخبة من أبرز رماة العالم، واصلت مصر تأكيد تفوقها على الساحة الإفريقية، سواء عبر نتائج اللاعبين أو من خلال التنظيم الذي نال إشادة واسعة من الوفود الدولية المشاركة.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات بطولة الكومباك سبورتنج خلال الأيام المقبلة، حيث تُقام التدريبات الرسمية يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أبريل، بينما تُقام المنافسات يومي الجمعة والسبت 3 و4 أبريل، على أن تغادر الوفود يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل.

وتشهد البطولتان مشاركة 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة، هي:

إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب إفريقيا، إلى جانب مصر، البلد المُضيف.

وأكد بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية (FITASC)، أن البطولات المقامة في مصر هي الأفضل على الإطلاق عالميًا من حيث الحضور والتنظيم والمنافسات.

وأكد رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، حازم حسني، أن ما تحقق من نجاح تنظيمي وفني في البطولة يعكس حجم التطور الكبير في رياضة الرماية داخل مصر، مشيدًا بالأداء القوي للاعبين المصريين الذين واصلوا تصدر المشهد الإفريقي.

وأضاف أن استضافة هذا العدد الكبير من الأبطال الدوليين يعكس ثقة الاتحادات العالمية في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات الكبرى التي تعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لرياضة الرماية عالميًا.

كما أكد عبد الله غراب، رئيس نادي الصيد المصري، أنه فخور بما قدمه النادي لرياضة الرماية في مصر، وأن ميادين الرماية المقامة حاليًا تمثل نموذجًا دوليًا يُحتذى به عالميًا، بشهادة الاتحاد الدولي والرماة الدوليين.