أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام

رفض الإعلامي أحمد موسى، الصورة التي ظهرت بها بعض شوارع وميادين القاهرة الكبرى نتيجة الانقطاع المبالغ فيه للكهرباء وإطفاء الإنارة، في إطار خطة ترشيد الكهرباء، قائلا: «والله رئيس الوزراء ما قال اقفلوا كل حاجة أو اطفوا كل حاجة، وأنا بحلف بالله».

وتساءل خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الأحد: «هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟! حرام».

وأعرب عن استيائه الشديد من إطفاء الأنوار في دور العبادة، قائلا: «اللي معصبني، موضوع المساجد ودور العبادة، إزاي يعني؟ دور العبادة هيوفروا كام لمبة يعني؟ بيوت الله.. لا يليق أبدًا اطفي مسجد.. المآذن يا جماعة إزاي أطفيها؟ الموضوع مستفز، الكنائس ودور العبادة والمآذن تفضل منورة لو سمحتم، علامات وقوة مصر، أيقونة البلد وتقولي أضلم! أضلم إيه؟! يعني إيه مأذنة تطفيها!».

ونوه إلى أن أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم خلال أيام، مطالبا بضرورة الإنارة لتمكين المواطنين من الاحتفال والتنزه، متابعا: «أعياد إخوتنا المسيحيين وأعياد مصر كلها خلال أيام، وكلنا بنحتفل مع بعض، لازم أعمل حسابي من النهاردة، والإجازات من النهاردة وأمد الأيام، الناس عندها عيد ومنتظرة تخرج مع أولادها وتتفسح.. حقهم وإحنا حقنا.. عندنا شم النسيم هنقفل البلد في شم النسيم؟!».

وشدد على أن مصر «البلد التي لا تنام» وتتميز بالأمن والأمان والاستقرار، مناشدا المسئولين بمراجعة آليات تنفيذ الترشيد بما لا يضر بصورة الدولة أو يمس بالأماكن الحيوية ودور العبادة، قائلا: «عايز تزود أسعار الكهرباء ما تزود على الأغنياء، إيه المشكلة! والمآذن تفضل منورة لو سمحتوا.. إزاي يعني يا جماعة؟ ما تضحكوش الناس علينا لو سمحتوا.. أرجوكم» حسب تعبيره.