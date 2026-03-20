قال الإعلامي مصطفى بكري إن من الأمور المهمة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، مضيفًا: “هذه الزيارة لها عنوان واحد، إحنا كعرب متضامنين مع بعضنا”.

وأشار "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أمس الخميس، إلى أن مصر أعلنت عن مساندتها الكاملة لكل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق في ظل ما نراه من تطورات إقليمية،

ولفت إلى أهمية الزيارتين، قائلا إنهما: "حملتا رسائل واضحة لدول الخليج أننا معكم، وأكدتا على ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن واستقرار المنطقة، وتقولان للجميع خاصة من يتطاولون على مصر أو الخليج نحن في خندق واحد".

وثمن بيان الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والذي أكد فيه أن الدولة المصرية لن تسكت مع أي شخص يتطاول ويمس الأمن القومي المصري.

وأكد: “أنا كمواطن عربي مؤمن أن العشرة بينا مش رفاهية، اليوم الواقع يعلمنا وبقسوة أن الهزة في شجرة الخليج يهتز معها نخلة النيل وآمال القاهرة مربوط بخيط قوي مع الرياض وأبو ظبي والمملكة ومسقط والبحرين والعراق والأردن.. الجغرافيا لا ترحم”.

وأضاف: “اللي يفتكر حدود الخرائط تقدر تغذي رياح الفتن يبقى غلطان.. لما بنقف مع بعض بنقوي أمننا واقتصادنا وسياستنا، الصوت الواحد له وزن لما يبقى العرب كلمة واحدة بنعدل معادلة القوة”.

وأردف أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من محاولة الفتنة بين العرب يبرئ منه المصريين والأشقاء في الخليج، واصفًا إياه بحرب إلكترونية، قائلاً: فيه بعض الأصوات موجودة للأسف وبعضها يتطاول على مصر ودول بالخليج وأرجو من هذه الحرب المجنونة التافهة التي بلا قيمة أن تتوقف.. نحن أمة واحدة”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى زيارة امتدت لبضع ساعات، أمس الخميس، إلى كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في إطار تضامن ودعم ومساندة مصر الكاملين لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتأكيدًا لإدانة ورفض مصر القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.