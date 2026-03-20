علي جمعة: يجوز الإحرام للعمرة من أي موضع خارج الدائرة التي حدّدها الله حول البيت الحرام

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تساؤل بشأن المكان الذي يجب أن يُحرم منه المسلم عند السفر لأداء العمرة، مؤكدًا أنه يجوز الإحرام من أي موضع خارج الدائرة التي حدّدها الله حول البيت الحرام.

وأوضح "جمعة" عبر برنامج "اعرف دينك" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن هذه الدائرة تمتد من ميقات “يلملم” من ناحية اليمن، و”قرن الثعالب” من الجهة الشرقية، و”ذو الحليفة” للقادمين من جهة الشام ومصر، مشيرًا إلى أن هذه المواقيت تُشكل نطاقًا لا يجوز تجاوزه دون إحرام، أي أن الأهم هو الإحرام قبل دخول هذا الحد.

وفيما يتعلق بالمسافرين جوًا، قال إن الراكب يمكنه الإحرام من المنزل أو المطار أو على متن الطائرة، أو عند إعلان قائد الطائرة الاقتراب منه.

وأشار إلى أن مسألة محاذاة الميقات في الجو محل خلاف بين العلماء، حيث يرى البعض صعوبة التحقق منها بدقة، بينما يفضل آخرون الاحتياط بالإحرام قبل بلوغ هذه النقطة.

ولفت إلى رأي بعض الفقهاء، مستشهدين بما ورد عند الإمام النووي، بأن القادم من أماكن لا تمر مباشرة على المواقيت، مثل السفر من “سواكن” في السودان إلى جدة، يمكنه الإحرام من جدة، وهو ما قاس عليه بعض العلماء حالة السفر بالطائرة، معتبرين أنه لا توجد مواقيت محددة في السماء.