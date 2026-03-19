الداخلية تكشف ملابسات فيديو لتهديد شخص يحمل أسحلة بيضاء لسيدة بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالها أحد الأشخاص حال قيامه بتهديد المواطنين حاملًا أسلحة نارية وبيضاء، فضلًا عن توجيه عبارات سب لإحدى السيدات بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية.

كما تبين أن مقطعي الفيديو اللذين ظهر فيهما حاملًا أسلحة نارية وبيضاء قديمان، سبق رصدهما خلال عام 2022، وتم ضبطه آنذاك وبحوزته (سلاح ناري "طبنجة محدث صوت" وأسلحة بيضاء "الظاهرة بالمقطع").

وبمواجهته في حينه، أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأُفرج عنه مؤخرًا عقب انتهاء مدة العقوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مجددًا، وبمواجهته بشأن مقطع الفيديو المتضمن سب إحدى السيدات، أقر بقيامه بنشره ردًا على قيام سيدة (مقيمة بمحافظة السويس) بالتشهير به، بتحريض من سيدة أخرى (مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، على خلفية علاقة عاطفية سابقة جمعته بالأخيرة وانتهت بتركها له، فقام بنشر المقطع المشار إليه نكايةً فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.