واشنطن تعلن احتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني في عرض البحر

- كمية النفط الإيراني في عرض البحر تبلغ حوالي 140 مليون برميل

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الخميس، أن الولايات المتحدة قد ترفع عقوباتها عن النفط الإيراني في عرض البحر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريح لقناة "فوكس بيزنس" أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي قد تم رفعها مؤقتًا بالفعل، موضحًا أن الخطوة التالية قد تشمل النفط الإيراني العالق في عرض البحر.

وأشار إلى أن كمية النفط الإيراني الموجودة في البحر تبلغ نحو 140 مليون برميل، وتشكل مخزونًا يكفي لفترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، وكان معدًا للتصدير بالكامل إلى الصين.

وأوضح بيسنت: "في جوهر الأمر، وبينما نواصل هذه الحملة، سنستخدم النفط الإيراني نفسه لضبط الأسعار والحفاظ على انخفاضها خلال الأيام العشرة إلى الأربعة عشر المقبلة".

كما أكد الوزير أن لدى الولايات المتحدة أدوات إضافية يمكن استخدامها، مشيرًا إلى الموافقة الأسبوع الماضي على أكبر عملية منسقة في التاريخ للإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بكمية بلغت 400 مليون برميل.

وأضاف: "يمكن للولايات المتحدة أيضًا القيام بإفراج إضافي أحادي الجانب من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الأسعار منخفضة".

يُذكر أن الإدارة الأمريكية سمحت الأسبوع الماضي مؤقتًا بشراء النفط الروسي العالق في البحر، بهدف زيادة الإمدادات النفطية عالميًا، على أن يتم السماح حتى 11 أبريل المقبل بإتمام عمليات البيع والتسليم أو تفريغ النفط والمنتجات النفطية الروسية المحظورة، شرط أن تكون قد حُمّلت على السفن قبل 12 مارس الجاري.